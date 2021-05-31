В сборной России не выявлено положительных тестов на коронавирус
11:38
30 мая игроки и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА, сообщает пресс-служба национальной команды.
Сегодня стали известны результаты — все тесты отрицательные.
Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Все прошло в плановом режиме.
Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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