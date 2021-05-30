Сборная Уэльса объявила окончательный состав на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Уэльса объявил окончательную заявку команды на чемпионат Европы-2020.

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули», Германия), Крис Мефем («Борнмут», Англия), Крис Гантер («Чарльтон», Англия), Джо Родон («Тоттенхэм», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед», Англия), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси», Англия), Бен Дэвис (Тоттенхэм, Англия), Неко Уильямс («Ливерпуль», Англия).

Полузащитники: Джонатан Уильямс, Рубин Колвилл (оба — «Кардиф»), Аарон Рэмси («Ювентус», Италия), Джо Моррел («Лутон», Англия), Итан Ампаду («Челси», Англия), Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Мэтью Смит («Манчестер Сити», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Брукс («Борнмут», Англия), Гарри Уилсон («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Гарет Бэйл («Реал», Испания), Киффер Мур («Кардифф»), Дэн Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).

В рамках подготовки к турниру команда проведет два контрольных поединка — с Францией (2 июня) и Албанией (5 июня).

Сборная Уэльса на Евро-2020 сыграет в группе А. Календарь таков: Швейцария (12 июня), Турция (16 июня) и Италия (20 июня).