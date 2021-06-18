Швеция — Словакия: Берг сыграет с первых минут, Джордан Ларссон не попал в заявку
Тренерские штабы Швеции и Словакии огласили стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 18 июня.
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон не попал в заявку своей команды на эту игру.
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон (К), Экдаль, Берг, Форсберг, Исак, Ульссон, Даниэльсон.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Дуда, Грошовски, Шкриниар, Губочан, Гамшик (К), Куцка, Мак, Косцелник.
В первом туре сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании со счетом 0:0. Словакия обыграла Польшу — 2:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/
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