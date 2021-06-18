Аленичев обозначил слабое место сборной России
Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» раскритиковал действия защиты и пары опорных хавбеков сборной России Оздоев — Зобнин.
«Очень беспокоит оборона россиян. Грубейшие ошибки допускались против «Красных дьяволов», случались они в матче с финнами. Дивеев, например, периодически неправильно выбирал позицию: проходили разрезающие передачи из глубины за спину ему и другим защитникам, и армеец был вынужден в самый последний момент дотягиваться до мяча в подкате чуть ли не шнурком или носком. Безусловно, сзади действуем очень-очень плохо.
В обеих встречах не впечатлила пара центральных хавбеков Зобнин — Оздоев — в который, увы, раз. По пробегу Магомед, по-моему, стал пятым в 1-м туре, но от него не шло никакой мысли, зато много брака, неудачных единоборств. Не исключаю, что нужны какие-то перестановки — как вариант, перемещение в опорную зону Баринова" , — написал Аленичев.
После двух матчей на групповом турнире Евро-2020 сборная России занимает второе место с тремя очками. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь
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