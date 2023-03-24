Ибрагимович не попал в стартовый состав сборной Швеции в матче с Бельгией
Сборные Швеции и Бельгии объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к Евро-2024.
41-летний нападающий шведов Златан Ибрагимович начнет игру со скамейки запасных.
Швеция: Ольсен, Валквист, Экдаль, Линделеф (капитан), Аугустинссон, Густафссон, Ольссон, Сванберг, Форсберг, Кулушевски, Исак.
Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Де Брюйне (капитан), Карраско, Троссард, Лукебакио, Лукаку.
Матч пройдет в Сольне (Швеция) и начнется в 22.45 мск.
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