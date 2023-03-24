Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:15

Ибрагимович не попал в стартовый состав сборной Швеции в матче с Бельгией

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборные Швеции и Бельгии объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к Евро-2024.

41-летний нападающий шведов Златан Ибрагимович начнет игру со скамейки запасных.

Швеция: Ольсен, Валквист, Экдаль, Линделеф (капитан), Аугустинссон, Густафссон, Ольссон, Сванберг, Форсберг, Кулушевски, Исак.

Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Де Брюйне (капитан), Карраско, Троссард, Лукебакио, Лукаку.

Матч пройдет в Сольне (Швеция) и начнется в 22.45 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Бельгия
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Черногории обыграла Болгарию в отборе на Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости