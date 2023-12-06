Севикян об Армении в отборе на Евро-2024: «С Латвией не удалось показать качественную игру, это отразилось на всей квалификации»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, чего не хватило сборной Армении для выхода в финальную часть Евро-2024.

— Почему у сборной Армении не получились последние матчи в отборе чемпионата Европы?

— Я бы так не сказал. Сборная провела неплохой цикл, были яркие матчи. Только с Латвией нам не удалось показать качественную игру, это отразилось на всей квалификации. Но, например, с Хорватией и Уэльсом у нас было много моментов, где мы могли забивать — играли лучше, чем соперник. У меня тоже были возможности. И в сентябре провели хорошие матчи. В любом случае у нас хорошая команда, мы можем расти — будем делать все, чтобы добиваться положительных результатов.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и не попала в финальную часть турнира.