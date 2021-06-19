Болельщики сборной Венгрии показали баннер против коленопреклонения перед матчами Евро-2020
Болельщики сборной Венгрии прошлись маршем по Будапешту перед матчем Евро-2020 со сборной Франции (1:1). Некоторые из них держали баннер против коленопреклонения перед матчами Евро-2020. Фото опубликовано в Twitter британского издания Mirror.
На баннере перечеркнуто изображение человека, преклоняющего колено. Эта акция посвящена движению по борьбе с расизмом. Некоторые из команд встают на одно колено перед матчами, чтобы продемонстрировать свою солидарность в борьбе с расовой дискриминацией.
Обе команды встали на одно колено перед матчем Англия — Шотландия (0:0). Часть болельщиков свистела, другие поддержали акцию. Болельщики сборной России ранее освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой. Бельгийцы победили 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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