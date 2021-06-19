Болельщики сборной Венгрии показали баннер против коленопреклонения перед матчами Евро-2020

Болельщики сборной Венгрии прошлись маршем по Будапешту перед матчем Евро-2020 со сборной Франции (1:1). Некоторые из них держали баннер против коленопреклонения перед матчами Евро-2020. Фото опубликовано в Twitter британского издания Mirror.

На баннере перечеркнуто изображение человека, преклоняющего колено. Эта акция посвящена движению по борьбе с расизмом. Некоторые из команд встают на одно колено перед матчами, чтобы продемонстрировать свою солидарность в борьбе с расовой дискриминацией.

Обе команды встали на одно колено перед матчем Англия — Шотландия (0:0). Часть болельщиков свистела, другие поддержали акцию. Болельщики сборной России ранее освистали сборную Бельгии, вставшую на колено перед игрой. Бельгийцы победили 3:0.