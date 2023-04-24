Сборная Украины продолжит выступление в отборе Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная страны продолжит выступление в квалификации чемпионата Европы 2024 года, информирует РИА Новости.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, по которому украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Учитывая решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, структурные подразделения министерства, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут участвовать и белорусские команды. В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа министерства», — говорится в ответе министерства, опубликованном Павелко.

Сборная Украины играет в отборочном турнире чемпионата Европы в группе C, где ее соперниками являются команды Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Сборная Белоруссии выступает в группе I вместе с командами Швейцарии, Румынии, Израиля, Косова и Андорры. Украинская и белорусская команды не имеют шансов встретиться друг с другом в отборе Евро, в том числе в стыковых матчах.