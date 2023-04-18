Сборная Украины не будет бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна не рассматривает вопрос запрета участия национальной команды по футболу в отборочном турнире к Евро-2024.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года национальной команды Украины по футболу», — приводит слова Бедного «КП Спорт».

14 апреля Министерство спорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами и белорусами. В случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что недопуск спортсменов на турниры навредит украинскому сообществу.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против более чем 80 российских спортсменов.