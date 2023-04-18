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Сегодня, 09:25

Сборная Украины не будет бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Украины по футболу.
Фото Reuters

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна не рассматривает вопрос запрета участия национальной команды по футболу в отборочном турнире к Евро-2024.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года национальной команды Украины по футболу», — приводит слова Бедного «КП Спорт».

В&nbsp;МОК заявили, что правительства не&nbsp;должны решать, какие спортсмены могут участвовать в&nbsp;международных соревнованиях. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

14 апреля Министерство спорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами и белорусами. В случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что недопуск спортсменов на турниры навредит украинскому сообществу.

15 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против более чем 80 российских спортсменов.

Илья Авербух, Елизавета Туктамышева и&nbsp;Игорь Акинфеев. Украина ввела санкции против Акинфеева, Туктамышевой, Авербуха и других российских спортсменов. Это им чем-то грозит?
Источник: КП Спорт
Футбол
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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