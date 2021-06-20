Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией

Сборная Швейцарии обыграла Турцию (2:0) и с 4 очками и разностью мячей 4-5 (минус один) заняла третье место в группе А чемпионата Европы. И это очень неприятная новость для сборной России.

Напомним, что в плей-офф выходят топ-4 лучших сборных с третьих мест.

В случае поражения от Дании в понедельник россияне потенциально могут выйти в 1/8 финала с 3-го места с 3 очками и разностью «минус 3» (при худшей разности наша команда станет четвертой в группе). И именно на ничью или поражение швейцарцев можно было надеяться, чтобы попасть в «четверку».

Теперь России нужно, чтобы совпало два из четырех следующих раскладов:

1. В группе С Украина или Австрия в очном матче громят соперника в четыре или более мяча (есть шанс, что нас устроит разгром в три мяча, но тогда матч с Данией должен закончится как минимум 2:3 или результативнее)

2. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи как минимум в четыре мяча (а скорее пять).

3. В группе D нужна ничья Хорватии и Шотландии. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками.

4. В группе Е нужны не победа Польши над Швецией и либо поражение Испании над Словакией, либо ее победа над словаками как минимум в три мяча (а скорее четыре).

Первый и второй расклады смотрятся максимально нереалистично. Третий — с учетом проблем хорватов на этом турнире вполне возможен. Наверное, есть небольшие шансы на разгромную победу испанцев над словаками или наоборот поражение «Красной фурии», но вкупе с необходимой неудачей поляков вероятность такого расклада тоже очень мала.

Поскольку все это должно совпасть и с ничьей хорватов, стоит признать, что выйти с 3-го места России будет практически невозможно. Надо не проигрывать Дании и занимать вторую позицию.