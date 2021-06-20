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Евро-2020, группа А: итоговая таблица

21:09
Италия выиграла группу А. Фото Сборная Италии.
Италия выиграла группу А. Фото Сборная Италии.
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Завершился турнир в группе А на Евро-2020. В заключительном туре Италия обыграла Уэльс (1:0), а Швейцария выиграла у Турции (3:1).

Италия набрала девять очков и выиграла группу А, выйдя в 1/8 финала с первого места. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.

Швейцария также имеет четыре очка и заняла третье место. Ее судьба определится после завершения турнира во всех группах. Четыре из шести команд, занявших третьи места, сыграют в плей-офф. У Турции ноль очков и последнее, четвертое место. Команда покидает турнир.

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