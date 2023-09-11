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11 сентября, 23:54

Сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории, забив 9 мячей в ворота Люксембурга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Португалия — Люксембург.
Фото Reuters

Сборная Португалии одержала рекордную победу в отборочном турнире Евро-2024.

В 6-м туре команда Роберто Мартинеса разгромила Люксембург — 9:0. Ранее сборная Португалии никогда не выигрывала с разницей больше 8 мячей.

Португалия с 18 очками занимает первое место в группе J после 6 матчей, опережая Словакию, занимающую вторую строчку, на 5 очков.

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
11 сент, 21:45. Algarve (Фару)
Португалия
9:0
Люксембург
Футбол
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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