Сборная Дании сообщила о состоянии потерявшего сознание Эриксена

Датский футбольный сообщил о состоянии полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против команды Финляндии.

Указано, что Эриксен в сознании и будет проходить обследование в госпитале. Матч был прерван на неопределенное время.

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

Позднее футболиста доставили в госпиталь. Его состояние оценивается как стабильное.