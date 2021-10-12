Сборная Дании получила приз fair play за выступление на Евро-2020

Сборная Дании стала лауреатом награды World Fair Play Trophy, сообщает официальный Twitter УЕФА.

Датская команда была удостоена данного приза за свое выступление на Евро-2020.

Во время матча сборных Дании и Финляндии полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Сердце футболиста остановилось на несколько минут. Только благодаря правильным реанимационным мероприятиям жизнь Эриксена была спасена. Позже футболисту был установлен кардиостимулятор.

Спустя три месяца после случившегося Кристиан собирается начать постепенное возвращение в футбол. В октябре Эриксен под наблюдением медиков начнет индивидуальные занятия.

Датчане стартовали на Евро-2020 с двух поражений подряд, но все равно сумели выйти из группы и дошли до полуфинала турнира, где уступили команде Англии в дополнительное время со счетом 1:2.