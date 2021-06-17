Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины на Евро в фан-зоне в Санкт-Петербурге
17:00
Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины в фан-зоне в Санкт-Петербурге. В матче Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выигрывает у сборной Северной Македонии со счетом 2:0.
В Питерской фан-зоне радуются голам сборной Украины ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 17, 2021
? @Sevastian49T pic.twitter.com/WuN3Llzo6E
Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев.
Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю