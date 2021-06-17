Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины на Евро в фан-зоне в Санкт-Петербурге

Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины в фан-зоне в Санкт-Петербурге. В матче Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выигрывает у сборной Северной Македонии со счетом 2:0.

В Питерской фан-зоне радуются голам сборной Украины ?



? @Sevastian49T pic.twitter.com/WuN3Llzo6E — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 17, 2021 Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев. Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.