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Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины на Евро в фан-зоне в Санкт-Петербурге

17:00
Фан-зона Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Россияне и украинцы вместе отпраздновали голы Украины в фан-зоне в Санкт-Петербурге. В матче Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выигрывает у сборной Северной Македонии со счетом 2:0.

Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев.

Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.

Украина — Македония

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