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Чорлука: «Уверен, Хорватия в матче с Чехией будет выглядеть намного опаснее»

17:00
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Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Чехии.

«В последнее время у нас возникли проблемы в атакующей фазе. Мы легко переходим в третью зону, но у нас не хватает игроков в этой финальной фазе. Мы работаем над этим и хотим исправить это к следующему матчу. Уверен, в пятницу мы будем выглядеть намного опаснее», — цитирует Чорлуку официальный сайт УЕФА.

Также экс-защитник «Локомотива» упомянул знаменитый инцидент на Евро-2016, когда ему пришлось надеть ватерпольную шапку, чтобы защитить рассечение на голове.

«Медицинский штаб подшучивал надо мной из-за этой шапки! Я немного зол на них, но, по крайней мере, я попал в музей УЕФА. Но в ней я выглядел не очень красиво, это точно», — сказал хорват.

Матч Хорватия — Чехия состоится завтра, 18 июня, в Глазго (Шотландия). Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/

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