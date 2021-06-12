Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота России Кристиану Эриксену
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет в матче Евро-2020 с Россией в Санкт-Петербурге и посвятил гол своему одноклубнику по «Интеру», датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.
После навеса в российскую штрафную Андрей Семенов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.
Празднуя гол, бельгийский форвард подбежал к камере и прокричал в объектив: «Крис, Крис, я люблю тебя».
Таким образом, он обратился к полузащитнику сборной Дании и партнеру по «Интеру», который потерял сознание в игре с Финляндией в Копенгагене.
В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его в сознании увезли в больницу и стабилизировали состояние. Матч был приостановлен при счете 0:0.
Методология
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