Лукаку о победе над Хорватией: «Теперь мы можем спокойно отправиться в Россию»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги товарищеского матча против Хорватии (1:0).

«Хорватия была сложным соперником. Они усложнили нам задачу, но мы играли так, как будто это не была товарищеская встреча. Это была самая большая разница между этой игрой и матчем с Грецией. Теперь мы можем спокойно отправиться в Россию. Мы все расслабились и сделали то, что должны были сделать.

Я забил свой 60-й мяч за сборную, но стараюсь сохранять спокойствие, сосредоточиться на игре. Это хорошо для моей статистики, но самое главное — победа, и мы это сделали. Это укрепляет нашу уверенность», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).