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Рианчо назвал Англию и Францию главными фаворитами Евро-2024

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал главных претендентов на победу на Евро-2024.

«Фавориты: Франция, Англия, Германия и Испания, несмотря на то, что эти сборные еще находятся в стадии обновления. Из-за очень молодых игроков с небольшим опытом участия в соревнованиях могут быть сюрпризы. Англия и Франция — основные фавориты», — сказал Рианчо Metaratings.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе французская сборная сыграет с Австрией, Польшей и Нидерландами. Англия попала в одну группу с командами Дании, Сербии и Словении.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
Рауль Рианчо
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