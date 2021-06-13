Смородская назвала прискорбным свист болельщиков в адрес бельгийцев за поддержку акции BLM

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на свист болельщиков сборной России в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем 1-го тура чемпионата Европы.

«Очень прискорбно видеть и слышать такие вещи. Это неправильное поведение наших болельщиков. Такие действия — итог нашей пропаганды. Нам нужно было поддержать эту акцию, а не освистывать ее», — сказала Смородская «СЭ».

Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.

(Владимир Пушкарев)