Смородская назвала прискорбным свист болельщиков в адрес бельгийцев за поддержку акции BLM
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на свист болельщиков сборной России в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем 1-го тура чемпионата Европы.
«Очень прискорбно видеть и слышать такие вещи. Это неправильное поведение наших болельщиков. Такие действия — итог нашей пропаганды. Нам нужно было поддержать эту акцию, а не освистывать ее», — сказала Смородская «СЭ».
Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.
(Владимир Пушкарев)
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