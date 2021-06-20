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Рэмси назвал справедливой победу сборной Италии в матче с Уэльсом на Евро-2020

21:35
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Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси прокомментировал поражение команды от Италии (0:1) в матче группового турнира Евро-2020.

«Большую часть матча нам пришлось тяжело. Мы играли против отличной команды. Так что все справедливо. Нет сомнений, что проявили характер, ведь все выкладываются на сто процентов.

Было важно сохранить компактность в игре и попытаться создать несколько моментов. У нас найден хороший баланс в этом плане, так что нужно попросту оставаться более последовательными», — приводит слова Рэмси официальный сайт УЕФА.

Италия набрала девять очков и выиграла группу А. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.

Италия - Уэльс

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/

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