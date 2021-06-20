Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Попов и Зубков не помогут сборной Украины в матче с Австрией

21:30
Теги:

Защитник Денис Попов и полузащитник Александр Зубков не сыграют за сборную Украины в матче Евро-2020 с Австрией, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Оба игрока восстанавливаются после травм.

Зубков травмировался в первой игре на турнире против сборной Нидерландов (2:3). Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.

На данный момент обе команды имеют в активе по три очка. Украинцы занимают второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 48668
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности
Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому певицы
Как Сумишевский мог спасти мать своего ребенка от смерти
Собака покусала ребенка на северо-востоке Москвы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи