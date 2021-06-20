Попов и Зубков не помогут сборной Украины в матче с Австрией

Защитник Денис Попов и полузащитник Александр Зубков не сыграют за сборную Украины в матче Евро-2020 с Австрией, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Оба игрока восстанавливаются после травм.

Зубков травмировался в первой игре на турнире против сборной Нидерландов (2:3). Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.

На данный момент обе команды имеют в активе по три очка. Украинцы занимают второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.