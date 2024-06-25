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Сегодня, 08:30

Расклады групп С и D перед последним туром: что нужно Англии, Сербии и Франции

Алексей Мороз
статистик
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Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

Сегодня на Евро-2024 состоится последний тур в группах С и D.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Англии, чтобы занять первое место, нужна победа. И есть ради чего стараться — нижняя часть сетки, куда в таком случае попадут британцы, пока выглядит слабее. Поражение отправляет Англию на второе или даже — в случае победы Дании над Сербией — третье место. Ничья оставляет варианты — либо первая строчка (если датчане теряют очки), либо вторая (в случае победы скандинавов). Есть еще множество раскладов с минимальной победой датчан и результативной ничьей англичан, в этом случае будут рассматриваться дополнительные критерии.

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На первое место также претендуют Дания и Словения. У них сейчас абсолютно равные показатели не только по забитым и пропущенным голам, но даже по карточкам! Дания выше только за счет рейтинга отборочных матчей. Возможно, что придется прибегнуть к этому критерию и после третьего тура, независимо от места, на которое будут претендовать две сборные.

Для Сербии есть только одна задача — победить Данию. Даже если ничья и выведет ее на третье место, то с двумя очками надо будет надеяться на благоприятное стечение обстоятельств в группе F — что Португалия не проиграет Грузии, а Турция победит Чехию. Есть варианты и в случае ничьей во втором матче, но в этом случае придется считать дополнительные показатели, а они пока не в пользу Сербии.

Пока «двухочковый» вариант выглядит скорее непроходным. И об необходимо помнить не только Сербии, но и Дании со Словенией.

Скорее всего, голландцы и французы в заочном споре определят, кто из них займет первое место. Мотивация для этого есть. Несмотря на то, что обе первые две команды квартета F сыграют со вторыми сборных из других групп, сетка плей-офф для победителя кажется пока несколько проще.

Австрии, чтобы подняться выше третьего места, необходимо побеждать Нидерланды. Трех очков, скорее всего, хватит для плей-офф. Главное в случае проигрыша — чтобы он не был чересчур крупным. Даже поражения в три мяча для прохода в 1/8 финала будет достаточно.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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