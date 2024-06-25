Расклады групп С и D перед последним туром: что нужно Англии, Сербии и Франции
Сегодня на Евро-2024 состоится последний тур в группах С и D.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— количество очков в очных встречах;
— разница мячей в очных встречах;
— количество голов в очных встречах;
— общая разница мячей;
— общее количество голов;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);
— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.
Англии, чтобы занять первое место, нужна победа. И есть ради чего стараться — нижняя часть сетки, куда в таком случае попадут британцы, пока выглядит слабее. Поражение отправляет Англию на второе или даже — в случае победы Дании над Сербией — третье место. Ничья оставляет варианты — либо первая строчка (если датчане теряют очки), либо вторая (в случае победы скандинавов). Есть еще множество раскладов с минимальной победой датчан и результативной ничьей англичан, в этом случае будут рассматриваться дополнительные критерии.
На первое место также претендуют Дания и Словения. У них сейчас абсолютно равные показатели не только по забитым и пропущенным голам, но даже по карточкам! Дания выше только за счет рейтинга отборочных матчей. Возможно, что придется прибегнуть к этому критерию и после третьего тура, независимо от места, на которое будут претендовать две сборные.
Для Сербии есть только одна задача — победить Данию. Даже если ничья и выведет ее на третье место, то с двумя очками надо будет надеяться на благоприятное стечение обстоятельств в группе F — что Португалия не проиграет Грузии, а Турция победит Чехию. Есть варианты и в случае ничьей во втором матче, но в этом случае придется считать дополнительные показатели, а они пока не в пользу Сербии.
Пока «двухочковый» вариант выглядит скорее непроходным. И об необходимо помнить не только Сербии, но и Дании со Словенией.
Скорее всего, голландцы и французы в заочном споре определят, кто из них займет первое место. Мотивация для этого есть. Несмотря на то, что обе первые две команды квартета F сыграют со вторыми сборных из других групп, сетка плей-офф для победителя кажется пока несколько проще.
Австрии, чтобы подняться выше третьего места, необходимо побеждать Нидерланды. Трех очков, скорее всего, хватит для плей-офф. Главное в случае проигрыша — чтобы он не был чересчур крупным. Даже поражения в три мяча для прохода в 1/8 финала будет достаточно.