Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после товарищеского матча Украина — Кипр (4:0) вновь высказал свое мнение о ситуации с формой украинской национальной команды.

«Благодарен нашим друзьям с Кипра за качественный спарринг. Кстати, на форме Кипра тоже есть карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему просто абсурды», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Дубль в составе победителей сделал Андрей Ярмоленко. Также отличились Александр Зинченко и Роман Яремчук. Ярмоленко и Зинченко забили по голу с пенальти. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты после удаления Андреаса Панайоту.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Киприоты в финальную часть турнира не пробились.

На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией