Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Йоахим Лев доволен игрой сборной Германии в матче с Латвией

00:31
Теги:

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Латвии (7:1).

«Большую часть времени я был очень доволен игрой, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 июня. — У нас было много хороших моментов — ритм, хорошие забегания, хорошие ситуации в прессинге.

Кроме того, мы были очень решительными в использовании наших голевых моментов. Раньше этот компонент осложнял нам жизнь.

Для нас это был важный тест. Я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с Францией (на Евро-2020 — Прим. «СЭ»), но мы точно увидим большинство тех игроков, которые сыграли сегодня».

На Евро-2020 Германия сыграет в группе F с командами Франции, Португалии и Венгрии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Вымогает деньги: избиение школьника воронежцем попало на видео
Apple представила операционную систему iOS 15
Вдовец Легкоступовой начал терять память после избиения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд