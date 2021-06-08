Йоахим Лев доволен игрой сборной Германии в матче с Латвией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Латвии (7:1).

«Большую часть времени я был очень доволен игрой, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 июня. — У нас было много хороших моментов — ритм, хорошие забегания, хорошие ситуации в прессинге.

Кроме того, мы были очень решительными в использовании наших голевых моментов. Раньше этот компонент осложнял нам жизнь.

Для нас это был важный тест. Я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с Францией (на Евро-2020 — Прим. «СЭ»), но мы точно увидим большинство тех игроков, которые сыграли сегодня».

На Евро-2020 Германия сыграет в группе F с командами Франции, Португалии и Венгрии.