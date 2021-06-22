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Поульсен рассказал, как забил сборной России победный мяч

02:04

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен рассказал, как ему удалось забить в ворота России на Евро-2020 (4:1). Его гол стал победным в этой встрече.

Российский хавбек Роман Зобнин допустил результативную ошибку во втором тайме. Он принял мяч на левом фланге защиты и под прессингом попытался отдать мяч назад на вратаря, но вывел форварда соперника почти на пустые ворота.

«Впервые в жизни я устал настолько, что не побежал назад. Кажется, я выбрал верный угол обзора и защитник меня не видел. И затем случается такое... Невероятно. Как раз был подходящий момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).

Россия — Дания

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