Защитник сборной Дании Йоаким Меле остался впечатлен атмосферой на стадионе во время матча Евро-2020 против России (4:1).

«Это было полнейшее безумие — неописуемо. Так же было на матчах со сборными Финляндии и Бельгии, но каждый раз это превосходит себя. Я никогда ничего подобного не испытывал. Была волшебная атмосфера», — цитирует пресс-служба УЕФА Меле.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).