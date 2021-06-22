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«Это было полнейшее безумие — неописуемо». Меле — об атмосфере в матче с Россией

01:48

Защитник сборной Дании Йоаким Меле остался впечатлен атмосферой на стадионе во время матча Евро-2020 против России (4:1).

«Это было полнейшее безумие — неописуемо. Так же было на матчах со сборными Финляндии и Бельгии, но каждый раз это превосходит себя. Я никогда ничего подобного не испытывал. Была волшебная атмосфера», — цитирует пресс-служба УЕФА Меле.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).

Россия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/

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Евгений Козинов все материалы автора
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