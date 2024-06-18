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18 июня, 23:52

Сборная Португалии вырвала победу над Чехией в заключительном матче первого тура Евро-2024

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Нуну Мендеш и Пепе.
Фото Reuters

Сборная Португалии вырвала победу над Чехией в заключительном матче первого тура Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У победителей отличился Франсишку Консейсау на второй добавленной минуте ко второму тайму. В национальной команде Чехии забил Лукаш Провод. Еще один мяч на счету защитника чехов Робина Гранача, который поразил собственные ворота.

Команда Роберто Мартинеса набрала три очка и возглавила таблицу группы F. Чехия расположилась на третьей строчке квартета с нулем баллов.

Во втором туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией. Оба противостояния состоятся 22 июня.

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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