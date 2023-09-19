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Сегодня, 12:37

Попов считает, что у сборной Казахстана мало шансов на выход в основную часть Евро-2024

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Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал игру национальной команды на отборочном турнире к чемпионату Европы-2024.

«Стараюсь следить за сборной Казахстана, но не смотрю игры, потому что их не показывают, а в интернете я искать не готов. Меня не удивляет прогресс футбола в Казахстане. В каждой стране есть талантливые футболисты, главное – как к ним подойдет тренер. Видимо, все там совпало – хорошие игроки, нужный тренер. Я всегда знал, что футболисты в Казахстане очень перспективные, талантливые и техничные, их только надо тактически обучить.

Судя по тому, что Казахстан дома проиграл Финляндии, шансов у них выйти на чемпионат Европы минимум. Но нужно бороться и не только в этом отборочном цикле, но и в следующем. Если они поверят в себя и поймут, что это не предел, то будет все хорошо и в следующем отборе. Но если они сейчас две игры сольют, то на пользу это не пойдет», – приводит Legalbet.kz слова Попова.

После шести туров сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Алексей Попов
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