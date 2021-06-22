Паулу Соуза рассказал о сильных сторонах сборной Швеции

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза перед матчем Евро-2020 со Швецией рассказал о сильных сторонах соперника.

«Нам нужно найти правильный баланс как внутри команды, так и вне ее, - цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 22 июня. - Вокруг команды очень шумно, и мы это понимаем, это культурное явление. Нужен правильный менталитет, чтобы не смотреть слишком много на большие команды и не смотреть свысока на тех, кого считают слабее нас.

То, что Польша не побеждает с 1974 года, мало что значит - это другая команда. У Швеции - зрелая команда, они очень хорошо обороняются. Шведы пропустили всего один мяч в семи матчах; они среди лучших команд по перехватам и отборам мяча. Они одни из лучших в Европе по игре на контратаках. На мой взгляд, Исак - один из лучших футболистов в Европе по игре на контратаках. Это будет очень трудный матч, но у нас есть пара идей.

Болельщики оказывают сильное влияние на игроков. Наши фаны были потрясающими, нам никогда не казалось, что мы играем на выезде. Они верят в нас и хотят подтолкнуть. Это потрясающе. Для меня большая честь представлять сборную Польши».

Матч Швеция – Польша состоится 23 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.