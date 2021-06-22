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Клубы бундеслиги включат радужную подсветку на стадионах во время матча Евро Германия — Венгрия

21:42
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Клубы бундеслиги приняли решение включить радужную подсветку на своих стадионах во время матча Евро-2020 Германия — Венгрия, сообщает Kicker.

По информации СМИ, в акции примут участие «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Кельн», «Аугсбург» и другие клубы лиги.

22 июня УЕФА запретил радужную подсветку «Альянц Арены». В Германии захотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о нетрадиционной ориентации. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.

Германия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://www.kicker.de/protestwelle-gegen-uefa-bundesliga-stadien-bunt-faehnchen-in-der-allianz-arena-807992/artikel

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