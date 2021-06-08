Паулу Соуза: «Мне нравится, что игроки сборной Польши никогда не сдаются»
8 июня 2021, 23:25
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза после товарищеского матча с Исландией (2:2) отдал должное своей команде за борьбу до финального свистка.
«Что мне нравится в этой команде — это их сердце и душа, — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 8 июня. — Эти ребята никогда не сдаются, и мне это нравится. Они давят до конца. С другой стороны, я недоволен тем, как мы играли на стандартах. Мы не должны были так пропускать, это было слишком легко».
В составе хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски. У гостей забивали Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.
На Евро-2020 Польша сыграет в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Исландцы на Евро не пробились.
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