Паулу Соуза: «Мне нравится, что игроки сборной Польши никогда не сдаются»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза после товарищеского матча с Исландией (2:2) отдал должное своей команде за борьбу до финального свистка.

«Что мне нравится в этой команде — это их сердце и душа, — цитирует Соузу официальный сайт УЕФА 8 июня. — Эти ребята никогда не сдаются, и мне это нравится. Они давят до конца. С другой стороны, я недоволен тем, как мы играли на стандартах. Мы не должны были так пропускать, это было слишком легко».

В составе хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски. У гостей забивали Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.

На Евро-2020 Польша сыграет в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Исландцы на Евро не пробились.