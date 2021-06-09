Франция перед стартом Евро-2020 обыграла Болгарию

Сборная Франции в товарищеском матче победила команду Болгарии (3:0).

Счет в матче открыл ударом в падении через себя Антуан Гризман. После этого получил травму и был заменен Карим Бензема. Вместо него вышел Оливье Жиру, который сделал дубль.

Французы на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Болгары на Евро не пробились.

Товарищеский матч

Франция — Болгария — 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 29 (1:0). Жиру, 83 (2:0). Жиру, 90 (3:0).

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46), Кимпембе, Павар, Погба, Толиссо (Сиссоко, 84), Канте (Лемар, 65), Бензема (Жиру, 41), Гризманн (Дембеле, 66), Мбаппе (Бен Йеддер, 84).

Болгария: Наумов, Божиков, Антов, П.Христов, Турицов (Карагарен, 71), Чочев (Витанов, 52), Десподов (Дим.Илиев, 58), Краев (Минчев, 58), Янков (А.Христов, 70), И.Илиев, А.Илиев (Цветанов, 58).

Предупреждение: Десподов, 48.

Судья: Сидиропулос (Греция).

8 июня. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».