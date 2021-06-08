Гризманн красивым ударом в падении через себя открыл счет в матче с Болгарией
8 июня 2021, 23:15
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет в товарищеском матче со сборной Болгарии. Он точно ударил в падении через себя на 29-й минуте.
GRIEZMANN WENT FOR THE SPECTACULAR ? pic.twitter.com/JhuY0VEu2e— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021
Также по ходу первого тайма был заменен Карим Бензема. Вместо него на поле вышел Оливье Жиру.
На данный момент в матче продолжается второй тайм. Гол Гризманна пока остается единственным.
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