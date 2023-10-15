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Сегодня, 10:00
Отбор Евро-2024: Норвегия — Испания, Турция — Латвия и другие матчи
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Альваро Мората.
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Группа I
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Белоруссия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Андорра
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Израиль
Группа A
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Кипр
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Испания
Группа D
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu (Конья)
Турция
Латвия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Хорватия
Группа E
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
15 окт, 19:00. Doosan Arena (Пльзень)
Чехия
Фарерские острова
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
15 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
Молдавия
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Чемпионат Европы по футболу
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