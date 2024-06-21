Уильямс: «Обыгрыш один на один — это моя сильная сторона»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Италией (1:0) в матче Евро-2024.

«Мы знали, что матч будет очень трудным и что нам нужно было сделать. Доминировали по всем направлениям. В Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо и заслуженно победили. Все прошло сегодня очень хорошо, и товарищи по команде мне очень помогли. Обыгрыш один на один — это моя сильная сторона. Пройдешь защитника один раз, и все становится проще. Думаю, это моя самая полноценная игра за Испанию, и надеюсь, что смогу продолжать помогать команде, насколько только сумею. Удержание мяча — это моя слабая сторона, и над этим я собираюсь работать. Тем не менее, я доволен», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.