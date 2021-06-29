Конте высоко оценил выступление сборной Дании на Евро-2020
16:19
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте высказался о выступлении команды Дании на Евро-2020.
«Дело не только в технике, но и в тактике. В трагичный момент с Кристианом Эриксеном у всей команды появилась сила, с помощью которой они воплощают в жизнь спортивную и человеческую историю, имеющую очертания сказки», — отметил Конте в своем блоге в La Gazzetta dello Sport.
Датчане выступали в группе B вместе с Финляндией, Бельгией и Россией. Команда смогла занять второе место в квартете и выйти в плей-офф. 3 июля Дания встретится со сборной Чехии, матч пройдет в Баку.
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
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