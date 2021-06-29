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Конте высоко оценил выступление сборной Дании на Евро-2020

16:19
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Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте высказался о выступлении команды Дании на Евро-2020.

«Дело не только в технике, но и в тактике. В трагичный момент с Кристианом Эриксеном у всей команды появилась сила, с помощью которой они воплощают в жизнь спортивную и человеческую историю, имеющую очертания сказки», — отметил Конте в своем блоге в La Gazzetta dello Sport.

Датчане выступали в группе B вместе с Финляндией, Бельгией и Россией. Команда смогла занять второе место в квартете и выйти в плей-офф. 3 июля Дания встретится со сборной Чехии, матч пройдет в Баку.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля