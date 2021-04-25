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Нападающий сборной Украины Мораес не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена

15:15
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Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес получил травму на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против «Александрии», сообщает пресс-служба клуба.

У него диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. Предварительно футболист выбыл на полгода. Таким образом, он пропустит чемпионат Европы.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 17 игр в чемпионате Украины и забил 6 голов.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/april/24_news/24_moraes/

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