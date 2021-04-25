Нападающий сборной Украины Мораес не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена
Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес получил травму на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против «Александрии», сообщает пресс-служба клуба.
У него диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе Мораесу предстоит операция. Предварительно футболист выбыл на полгода. Таким образом, он пропустит чемпионат Европы.
В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 17 игр в чемпионате Украины и забил 6 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/april/24_news/24_moraes/
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