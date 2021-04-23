Хачатурянц и Кашшаи прокомментировали назначение российских арбитров на матчи Евро-2020 и Олимпиады
Руководитель судейского комитета Ашот Хачатурянц и руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи 23 апреля в интервью официальному сайту РФС прокомментировали назначение бригад Сергея Карасева и Анастасии Пустовойтовой на большие турниры.
Анастасия Пустовойтова выбрана судейским комитетом ФИФА в качестве арбитра на женский футбольный турнир Олимпийских игр в Токио. Ранее наши судьи никогда не обсуживали матчи женского Олимпийского турнира. Сергей Карасев вошел в финальный список судей на Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020.
Ассистентом Пустовойтовой станет Екатерина Курочкина, Карасева — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
«Поздравляю Сергея Карасева, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обсуживать их финальные матчи», — заявил Хачатурянц.
«Назначение российских арбитров на Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы — очень важное и большое событие для российского судейства, но уже сейчас департамент судейства работает над следующим поколением арбитров, чтобы в России появлялись имена, которые через несколько лет будут представлять Россию на международных турнирах. Мы внедрили подход УЕФА и будем рассчитывать на молодых судей. За последний год мы кардинально улучшили систему подготовки арбитров. У них появился фитнес-инструктор, который отслеживает и работает над физической формой. Они изучают английский язык благодаря нашему партнеру компании English First. РФС старается выработать одинаковый стиль у рефери всех дивизионов и даем судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги одинаковый материал», — считает Кашшаи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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