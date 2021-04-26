Instagram Евро-2020 провел футбольный «Оскар»: «Лучший короткометражный фильм — Суперлига»
Официальный аккаунт Евро-2020 в Instagram раздал награды в альтернативном футбольном «Оскаре».
Лучший короткометражный фильм — «Суперлига» (Флорентино Перес, Андреа Аньелли)
Лучшая операторская работа — «Проверим, проверим» (ВАР в РПЛ)
Лучший фильм — «Судная ночь» («Барселона» — «Бавария», четвертьфинал Лиги Чемпионов)
Лучший режиссер — «Из ниоткуда» (Ханс-Дитер Флик)
Лучший актер — «Я — легенда» (Роберт Левандовски)
Лучший актер второго плана — «Гнев человеческий» (Лионель Месси, возможный уход из «Барселоны»)
Худший саундтрек — «Молчание трибун» (звук пустого стадиона без болельщиков)
Лучший оригинальный сценарий — «Кот в мешке» (Александр Кокорин)
Лучшая женская роль — «Железная леди» (Анастасия Пустовойтова)
Лучшая детская роль — «Поверь в меня» (Арсен Захарян).
В ночь с 25-го на 26-е в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония премии «Оскар».
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