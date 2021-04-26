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Instagram Евро-2020 провел футбольный «Оскар»: «Лучший короткометражный фильм — Суперлига»

12:03
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Официальный аккаунт Евро-2020 в Instagram раздал награды в альтернативном футбольном «Оскаре».

Лучший короткометражный фильм — «Суперлига» (Флорентино Перес, Андреа Аньелли)

Лучшая операторская работа — «Проверим, проверим» (ВАР в РПЛ)

Лучший фильм — «Судная ночь» («Барселона» — «Бавария», четвертьфинал Лиги Чемпионов)

Лучший режиссер — «Из ниоткуда» (Ханс-Дитер Флик)

Лучший актер — «Я — легенда» (Роберт Левандовски)

Лучший актер второго плана — «Гнев человеческий» (Лионель Месси, возможный уход из «Барселоны»)

Худший саундтрек — «Молчание трибун» (звук пустого стадиона без болельщиков)

Лучший оригинальный сценарий — «Кот в мешке» (Александр Кокорин)

Лучшая женская роль — «Железная леди» (Анастасия Пустовойтова)

Лучшая детская роль — «Поверь в меня» (Арсен Захарян).

В ночь с 25-го на 26-е в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония премии «Оскар».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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