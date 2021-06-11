Игроки сборной Шотландии в знак солидарности встанут на колено в матче против Англии

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал, что игроки команды встанут на колено в матче группового турнира Евро-2020 против Англии.

«Для того чтобы произошли значимые изменения, необходимы серьезные действия. Но также очевидно, что, учитывая события, происходящие вокруг национальной сборной Англии, участие в акции имеет значение как символ солидарности. По этой причине мы коллективно решили снова встать на колено в матче против Англии на «Уэмбли». Сборная Шотландии выступает против расизма, но мы встанем на колено против невежества и солидарности», — приводит слова Робертсона Evening Standard.

Ранее появилась информация, что шотландцы не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020, а будут оставаться на ногах в рамках борьбы с расизмом.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Шотландии сыграет в группе D с Англией, Чехией и Хорватией.

Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») набрало свой ход после инцидента в Миннесоте чуть менее года назад. Офицер полиции Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США