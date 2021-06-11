Игроки сборной Шотландии в знак солидарности встанут на колено в матче против Англии
Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал, что игроки команды встанут на колено в матче группового турнира Евро-2020 против Англии.
«Для того чтобы произошли значимые изменения, необходимы серьезные действия. Но также очевидно, что, учитывая события, происходящие вокруг национальной сборной Англии, участие в акции имеет значение как символ солидарности. По этой причине мы коллективно решили снова встать на колено в матче против Англии на «Уэмбли». Сборная Шотландии выступает против расизма, но мы встанем на колено против невежества и солидарности», — приводит слова Робертсона Evening Standard.
Ранее появилась информация, что шотландцы не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020, а будут оставаться на ногах в рамках борьбы с расизмом.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Шотландии сыграет в группе D с Англией, Чехией и Хорватией.
Движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») набрало свой ход после инцидента в Миннесоте чуть менее года назад. Офицер полиции Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Александр Савенков
так от футбола ничего не останется,одни ритуалы будут.А запрет флага это элемент расизма.
11.06.2021
inspire
интересно, кроме наших, кто то еще не будет преклонять колено?
11.06.2021
Князь Болтконский
«Храброе колено» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства
11.06.2021
bmb
Жаль. Думал люди, а они...
11.06.2021
McGeady
И повернутся попами к сопернику как в Храбром сердце
11.06.2021
Candramelekh II
Сломали горцев
11.06.2021
hovawart645
Сдулись гордые горцы. Очень жаль...
11.06.2021