На матче Евро-2024 появился баннер «Косово — это Албания»

На матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании фанаты вывесили баннер с надписью «Косово — это Албания».

Игра проходит в среду, 19 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Счет после первого тайма — 1:0 в пользу албанцев. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Хорватская сборная на данный момент занимает последнее, четвертое, место в турнирной таблице группы B Евро-2024 (0 баллов). Албанцы тоже имеют 0 очков в своем активе и находятся на третьей строчке.