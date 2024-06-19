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Сегодня, 17:10

На матче Евро-2024 появился баннер «Косово — это Албания»

Алина Савинова
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Эпизод матча Евро-2024 Хорватия — Албания.
Фото Скриншот трансляции

На матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании фанаты вывесили баннер с надписью «Косово — это Албания».

Игра проходит в среду, 19 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Счет после первого тайма — 1:0 в пользу албанцев. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Хорватская сборная на данный момент занимает последнее, четвертое, место в турнирной таблице группы B Евро-2024 (0 баллов). Албанцы тоже имеют 0 очков в своем активе и находятся на третьей строчке.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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