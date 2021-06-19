На Евро-2020 не забито пять пенальти. Это повторение рекорда турнира

Форвард сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти в матче против Польши и стал пятым футболистом, который не забил 11-метровый на Евро-2020.

До него наказать соперников за грубость не получалось у проигравших дуэли вратарям датчанина Хейбьерга, македонца Алиоски и украинца Малиновского, а также валлийца Бэйла, запустившего мяч на трибуны.

Больше четырех пенальти ранее не забивалось только на Евро-2000. Тогда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, которые промахнулись в полуфинальном матче против Италии.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата Пенальтист Команда Матч Вратарь Исход 12.06.2021 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания Финляндия — 0:1 Лукас Храдецки Вратарь 15.06.2021 Криштиану Роналду Португалия Венгрия — 3:0 Петер Гулачи Гол 16.06.2021 Гарет Бэйд Уэльс Турция — 2:0 Угурджан Чакыр Мимо 17.06.2021 Эзган Алиоски Сев.Македония Украина — 1:2 Георгий Бущан Вратарь 17.06.2021 Руслан Малиновский Украина Сев.Македония — 2:1 Столе Димитриевски Вратарь 17.06.2021 Мемфис Депай Голландия Австрия — 2:0 Даниэль Бахманн Гол 18.06.2021 Эмиль Форсберг Швеция Словакия — 1:0 Мартин Дубравка Гол 18.06.2021 Патрик Шик Чехия Хорватия — 1:1 Доминик Ливакович Гол 19.06.2021 Жерар Морено Испания Польша — 1:1* Войчех Щенсны Штанга

* Матч продолжается.