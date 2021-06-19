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На Евро-2020 не забито пять пенальти. Это повторение рекорда турнира

19 июня 2021, 23:32
Жерар Морено не реализовал пенальти в матче Испания - Польша. Фото Reuters
Жерар Морено не реализовал пенальти в матче Испания - Польша. Фото Reuters
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Форвард сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти в матче против Польши и стал пятым футболистом, который не забил 11-метровый на Евро-2020.

До него наказать соперников за грубость не получалось у проигравших дуэли вратарям датчанина Хейбьерга, македонца Алиоски и украинца Малиновского, а также валлийца Бэйла, запустившего мяч на трибуны.

Больше четырех пенальти ранее не забивалось только на Евро-2000. Тогда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, которые промахнулись в полуфинальном матче против Италии.

Пенальти на чемпионате Европы-2020

Дата

Пенальтист

Команда

Матч

Вратарь

Исход

12.06.2021

Пьер-Эмиль Хейбьерг

Дания

Финляндия — 0:1

Лукас Храдецки

Вратарь

15.06.2021

Криштиану Роналду

Португалия

Венгрия — 3:0

Петер Гулачи

Гол

16.06.2021

Гарет Бэйд

Уэльс

Турция — 2:0

Угурджан Чакыр

Мимо

17.06.2021

Эзган Алиоски

Сев.Македония

Украина — 1:2

Георгий Бущан

Вратарь

17.06.2021

Руслан Малиновский

Украина

Сев.Македония — 2:1

Столе Димитриевски

Вратарь

17.06.2021

Мемфис Депай

Голландия

Австрия — 2:0

Даниэль Бахманн

Гол

18.06.2021

Эмиль Форсберг

Швеция

Словакия — 1:0

Мартин Дубравка

Гол

18.06.2021

Патрик Шик

Чехия

Хорватия — 1:1

Доминик Ливакович

Гол

19.06.2021

Жерар Морено

Испания

Польша — 1:1*

Войчех Щенсны

Штанга

* Матч продолжается.

Испания — Польша

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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