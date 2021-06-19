На Евро-2020 не забито пять пенальти. Это повторение рекорда турнира
Форвард сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти в матче против Польши и стал пятым футболистом, который не забил 11-метровый на Евро-2020.
До него наказать соперников за грубость не получалось у проигравших дуэли вратарям датчанина Хейбьерга, македонца Алиоски и украинца Малиновского, а также валлийца Бэйла, запустившего мяч на трибуны.
Больше четырех пенальти ранее не забивалось только на Евро-2000. Тогда своими шансами не смогли воспользоваться датчанин Шеннберг, турок Ариф Эрдем, испанец Рауль и голландцы Франк де Бур и Клайверт, которые промахнулись в полуфинальном матче против Италии.
Пенальти на чемпионате Европы-2020
|
Дата
|
Пенальтист
|
Команда
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
12.06.2021
|
Пьер-Эмиль Хейбьерг
|
Дания
|
Финляндия — 0:1
|
Лукас Храдецки
|
Вратарь
|
15.06.2021
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
Венгрия — 3:0
|
Петер Гулачи
|
Гол
|
16.06.2021
|
Гарет Бэйд
|
Уэльс
|
Турция — 2:0
|
Угурджан Чакыр
|
Мимо
|
17.06.2021
|
Эзган Алиоски
|
Сев.Македония
|
Украина — 1:2
|
Георгий Бущан
|
Вратарь
|
17.06.2021
|
Руслан Малиновский
|
Украина
|
Сев.Македония — 2:1
|
Столе Димитриевски
|
Вратарь
|
17.06.2021
|
Мемфис Депай
|
Голландия
|
Австрия — 2:0
|
Даниэль Бахманн
|
Гол
|
18.06.2021
|
Эмиль Форсберг
|
Швеция
|
Словакия — 1:0
|
Мартин Дубравка
|
Гол
|
18.06.2021
|
Патрик Шик
|
Чехия
|
Хорватия — 1:1
|
Доминик Ливакович
|
Гол
|
19.06.2021
|
Жерар Морено
|
Испания
|
Польша — 1:1*
|
Войчех Щенсны
|
Штанга
* Матч продолжается.
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