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Левандовски установил новый рекорд сборной Польши

19 июня 2021, 23:27
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Испании. Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Левандоски установил новый рекорд сборной Польши. Он стал первым футболистом в истории страны, который забивал на трех разных чемпионатах Европы (2020, 2016 и 2012).

Испания — Польша

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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