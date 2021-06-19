Левандовски установил новый рекорд сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Испании. Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Левандоски установил новый рекорд сборной Польши. Он стал первым футболистом в истории страны, который забивал на трех разных чемпионатах Европы (2020, 2016 и 2012).