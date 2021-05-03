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Футболисты сборной Италии получили первую дозу вакцины от коронавируса

23:13
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Футболистам сборной Италии сделали прививку от коронавируса, сообщает 3 мая Sky Sport Italia.

Первую дозу вакцины получили 28 футболистов. 11 из них привились в Риме и еще 17 — в Милане.

На Евро 2020 сборная Италии сыграет в группе А. Соперниками итальянцев будут команды Турции, Уэльса и Швейцарии.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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