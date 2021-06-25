Мората не считает, что сборная Испании хуже Германии, Франции или Португалии

Нападающий сборной Испании Альваро Мората считает, что его команда не слабее других учатсников плей-офф Евро-2020.

«Я не думаю, что мы на ступеньку ниже Германии, Франции или Португалии. Однако нам также не нужно думать, что мы лучше, чем кто-либо другой», — цитирует Marca Морату.

На Евро-2020 Мората провел 3 матча в групповой стадии и забил 1 гол.