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Мората не считает, что сборная Испании хуже Германии, Франции или Португалии

04:26
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората считает, что его команда не слабее других учатсников плей-офф Евро-2020.

«Я не думаю, что мы на ступеньку ниже Германии, Франции или Португалии. Однако нам также не нужно думать, что мы лучше, чем кто-либо другой», — цитирует Marca Морату.

На Евро-2020 Мората провел 3 матча в групповой стадии и забил 1 гол.

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