Касильяс, Рауль, Рейна поддержали Морату после промаха с пенальти

Нападающий сборной Испании Альваро Мората признался, что получил поддержку после того, как не реализовал пенальти на Евро-2020. Он не смог переиграть с 11-метровой отметки словака Мартина Дубравку и стал вторым футболистом сборной Испании, который не забил пенальти на Евро-2020.

«Я очень горжусь тем, что получил право пробить пенальти. Касильяс, Рауль, Рейна и многие другие посоветовали мне не придавать значения критике», — цитирует Marca Морату.

На Евро-2020 Мората провел 3 матча в групповой стадии и забил 1 гол.