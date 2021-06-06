Милонов считает, что УЕФА запретит сборной Украине выступать в новой форме на Евро

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» оценил новую форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы-2020. На футболке изображен силуэт Крымского полуострова, а также политические лозунги.

«По положению о чемпионате так просто делать нельзя. Это политический лозунг, который не имеет право быть на форме. Если руководство УЕФА не будет слепым, то оно запретит Украине выступать в этой форме. Это нарушение принципа международных спортивных состязаний — спорт вне политики! Лично мне наплевать, что изображено на украинской форме. Если это была сильная команда, то да. А это же мелкие аутсайдеры. После первого крупного проигрыша про них забудут. Никому эта Украина не интересна», — сказал Милонов «СЭ».

Милонов также считает, что жители Крыма могут подать жалобу в УЕФА.

«Я подозреваю, что жители Крыма, которые перекрестившись бежали от несуразности и вернулись в Россию, могут подать соответствующую жалобу. Почему их территорию кто-то рисует на своих картах, как принадлежащую стране? С таким же успехом на чемпионате мира сборная Зимбабве могла разместить у себя Крым на форме», — добавил Милонов.

Сборная Украины на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Артем Бухаев)