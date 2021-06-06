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Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2020

6 июня 2021, 16:48
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассказал о шансах команды выиграть предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«У нас очень сильная команда, хорошие вратари, полузащитники и нападающие. Французские футболисты играют в лучших клубах мира. Не говорим о фаворитах, но знаем силу этой команды.

Должны быть уверенными в себе, чтобы показать, что мы лучшие. У нас сложная группа. Конечно, это мечта — попасть на вершину. Уже была одна мечта вернуться в сборную, теперь мы должны отдать все, чтобы выиграть титул», — приводит слова Бензема Marca.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/06/05/60bb5e3822601d2c5f8b4618.html

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