Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2020

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассказал о шансах команды выиграть предстоящий чемпионат Европы по футболу.

«У нас очень сильная команда, хорошие вратари, полузащитники и нападающие. Французские футболисты играют в лучших клубах мира. Не говорим о фаворитах, но знаем силу этой команды.

Должны быть уверенными в себе, чтобы показать, что мы лучшие. У нас сложная группа. Конечно, это мечта — попасть на вершину. Уже была одна мечта вернуться в сборную, теперь мы должны отдать все, чтобы выиграть титул», — приводит слова Бензема Marca.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.