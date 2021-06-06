Роберто Мартинес — о Лукаку: «Он уже не тот игрок, каким был три года назад»
6 июня 2021, 16:15
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды и «Интера» Ромелу Лукаку.
«Ромелу уже не тот игрок, каким был три года назад. Играть против него стало сложнее. Сейчас он создает больше пространства для партнеров по команде, в сборной мы тоже должны это использовать», — приводит слова Мартинеса Football Italia.
Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В сезоне-2020/21 28-летний бельгиец провел за команду 44 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/martinez-lukaku-not-the-same-player-now/
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