Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды и «Интера» Ромелу Лукаку.

«Ромелу уже не тот игрок, каким был три года назад. Играть против него стало сложнее. Сейчас он создает больше пространства для партнеров по команде, в сборной мы тоже должны это использовать», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В сезоне-2020/21 28-летний бельгиец провел за команду 44 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.